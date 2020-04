Koronawirus. Darłowo wycofuje się z podwyżek czynszów, aby nie obciążać lokatorów

Podstawowa stawka czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu komunalnego w Darłowie miała wzrosnąć z 7,14 zł do 8,96 zł, czyli o ponad 25%. Podwyżka miała wejść w życie 1 czerwca 2020 i miała przynieść miesięczny wzrost wpływów do kasy Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych na poziomie 23 tysięcy złotych. Wzrosnąć miały też stawki za wynajmowanie komórek. Zarządzenia zostały podpisane 7 stycznia przez burmistrza miasta, a informacja trafiła już do mieszkańców.

- W związku z epidemią koronawirusa wszyscy znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji, również finansowej. Podjąłem trudną z punktu widzenia budżetu miasta, ale wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców decyzję o wstrzymaniu podwyżki – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Stawki czynszów w Darłowie pozostają więc na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że zaplanowane wpływy do budżetu miasta z tytułu najmu będą mniejsze w tym roku o około 150 tysięcy złotych.