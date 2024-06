Zapraszamy na XX Bieg 12 Mostów w Sławnie. Start zapisów

XX Bieg 12 Mostów

W dniu imprezy zapisy do biegu głównego od 8.00 do 9.30. Po biegu głównym o godz. 11.00 na stadionie miejskim w Sławnie odbędą się biegi dla dzieci. Zapisy dla dzieci w hali sportowej od godz. 9.30 do 10.30. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i pakiet startowy.

Regulamin XX Biegu 12 Mostów

5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 1 godziny (do godz. 11.00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu(zdjęcia numeru startowego) i dojścia do mety we własnym zakresie.

6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. XX Bieg 12 Mostów rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które 29 czerwca 2024 r. ukończą 16 lat (decyduje dokładna data urodzenia: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział

w XX Biegu 12 Mostów przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

Uwaga !

Warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego, wraz z numerem PESEL.