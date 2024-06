Uciekli przed wojną, ale nie zabrali skarbu. Ukryli go w skrytce. Zdjęcia ze Sławna Tomasz Turczyn

Lokalna historia zaskakuje i jest niesamowita. Prezentujemy to, co zostało odkryte w jednym z budynków w Sławnie w trakcie remontu. To prawdziwy skarb! Dokumenty, fotografie były schowane pod podłogą z desek dębowych. Czy było tam złoto? Trudno powiedzieć, ale na książeczkach oszczędnościowych były wpłacane spore sumy pieniędzy. Są też inne cenne dokumenty.