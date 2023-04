Skarby z targowiska w Sławnie. Coś dla łowców okazji! ZDJĘCIA

Skarby z targowiska w Sławnie. Coś dla łowców okazji!

Nie wierzycie, że w Sławnie na targowisku trafiają się perełki za grosze? Zobaczcie naszą galerię zdjęciową. Być może znacie się na rzeczy i jesteście dobrymi łowcami okazji. Czy coś wypatrzycie cennego? Zachęcamy Was do tego i oczywiście do wybrania się na targowisko miejskie w Sławnie, które działa we wtorki i piątki od rana do ok. godz. 12/13. Znaczna część placu targowego to różne perełki - skarby.