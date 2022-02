W powiecie sławieńskim 5 fala COVID-19 wyhamowuje ZDJĘCIA. Dane za: 20 - 22.02.2022 r.

Szpital Powiatowy w Sławnie - tu walczą z COVID-19

- Na oddziale COVID-owym mamy sporo pacjentów, ale to efekt wcześniejszych zachorowań, gdzie było ich dużo więcej - mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - W ostatnich dniach widać, że mniej osób jest kierowane na testy COVID-owe, a to też jest wskazówką na to, że szczyt piątej fali COVID-19 mamy za sobą oraz, że ta fala będzie coraz bardziej wyhamowywała.