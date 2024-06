Wczasy w polskim Dubaju nad Bałtykiem w zachodniopomorskim. Zdjęcia. Byliśmy tam

Plaża Dubaj - polecamy Wam Bałtyk we wrześniu

- Jarosławiec to letnia stolica gminy Postomino, która z roku na rok się rozwija - mówi Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. - Jako samorząd inwestujemy tutaj w infrastrukturę i to jest bardzo widoczne. Inwestują także przedsiębiorcy rozbudowując bazę noclegową o luksusowe miejsca, ale także przybywa różnych atrakcji np. basenów, czy miejsc rozrywki dla całych rodzin.

Polski Dubaj - Jarosławiec cieszy się powodzeniem. Byliśmy tam zobaczcie zdjęcia. Skąd taka nazwa? Jarosławiec zasłynął z 5-hektarowej sztucznej plaży przypominającej te u szejków arabskich. Plaża jest niesamowita, bo wgryza się w Bałtyk! Są na niej dwa boiska do piłki siatkowej i także boisko do plażowej piłki nożnej, a i tak miejsca dla plażowiczów jest bardzo wiele.

Punkt widokowy w polskim Dubaju - latarnia morska w Jarosławcu

Latarnia morska nad Bałtykiem w Jarosławcu to wspaniały punkt widokowy na okolice, usytuowana w odległości 400 metrów od brzegu morskiego w pobliżu starych zabudowań, pozostałych po poprzedniej, zbyt niskiej latarni. Na szczycie trzydziestometrowej wieży znajduje się taras widokowy, do którego prowadzą kamienne schody wewnątrz wieży. W 1993 roku latarnia została wpisana do rejestru zabytków. Usytuowana jest w samym centrum miejscowości Jarosławiec, w związku z czym turyści nie powinni mieć problemów z jej odnalezieniem. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania, z jej szczytu podziwiać można wspaniałą panoramę Jarosławca i okolicy.