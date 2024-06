Wypoczynek nad Bałtykiem. Piękna plaża w Darłowie. Polecamy. Zdjęcia

Darłówko Zachodnie - nadmorska dzielnica Darłowa

Co zrobić aby uniknąć utonięć w morzu?

- Przestrzegać regulaminu kąpielisk. Czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli. Czyli nie można nawet wejść do wody. Kąpać się z dziećmi w miejscu, gdzie czujemy grunt pod nogami. Kąpać się w miejscach, gdzie są ratownicy - mówi Andrzej Stępowski, szefem WOPR Powiatu Sławieńskiego. - Warto wiedzieć, że czerwoną flagę wywiesza się, gdy fale mają wysokość około 70 centymetrów. To można poznać po tym, gdy na nich pojawiają się białe grzywy. Takie fale są bardzo silne i niebezpieczne. Niestety dla wielu osób są one atrakcją. Nie pomagają nasze nakazy, zakazy, napomnienia. Ludzie je lekceważą i potrafią do ratowników odzywać się wulgarnie. Tu raz jeszcze podkreślę, że morze jest o tyle groźne, że fale tworzą silne prądy wsteczne, które potrafią wyciągnąć w morze każdego.