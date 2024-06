Nad Bałtykiem nowa dzielnica Darłowa. Jest piękna. Zdjęcia, wideo

Wakacje nad Bałtykiem - Darłówko Wschodnie, jak Turecka Riwiera

Wybraliśmy się nad Bałtyk i zobaczcie efekt naszego spaceru. Plażę nad Bałtykiem w Darłówku Wschodnim, tutejszy deptak, czy też widok z unikalnego mostu rozsuwanego - zwanego przez mieszkańców potocznie: UFO - na Darłówku Wschodnie i Zachodnie.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przebudowano poprzedni, stary most zwodzony na rzece Wieprzy łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Most zwodzony został zastąpiony mostem rozsuwanym. To jedynym most rozsuwany na terenie Polski – jeden z trzech tego typu w Europie. Szliśmy nim! Z niego rozciąga się wspaniały widok na Port Darłowo. Most jest z konstrukcji stalowo-betonowej, ma długość 58 metrów.