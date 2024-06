Ryś upodobał sobie Wicie. Spacerował plażą nad Bałtykiem. Zdjęcia

Ryś w Wiciu nad Bałtykiem, w gm. Darłowo

Doświadczenie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w ochronie dzikich zwierząt zaowocowało przystąpieniem w 2016 roku do projektu przywrócenia rysi na terenie Pomorza Zachodniego.

Rysie przeznaczone do reintrodukcji hodowane są w Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie, skąd przenoszone są do zagród adaptacyjnych, a następnie wypuszczane na wolność.

I taki ryś został wypuszczony jakiś czas temu w innej lokalizacji, niż gmina Darłowo - Wicie nad Bałtykiem. Zwierzę tutaj przywędrowało. ZTP skontaktowało się z naszą redakcją mówiąc, że ryś jest samcem oraz, że okolice plaży nie są dla niego najlepszym miejscem z uwagi na to, że jest tutaj sporo ludzi.

Mówiono, że należy pamiętać, że jest to kot, a więc jeśli by np. pies go - mówiąc wprost - oszczekał to ryś może na to odpowiedzieć. Ponadto usłyszeliśmy, że dojdzie do próby przeniesienia rysia w inne - bardziej korzystne - miejsce. Czyli w takie, gdzie będzie mógł w spokoju przystosować się do pobytu na wolności bez kontaktu z ludźmi.