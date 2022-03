Ilu uchodzców wojennych z Ukrainy jest już w powiecie sławieńskim? RAPORT

Do gminy Malechowo - jak dotąd dotarło 70 uchodźców z terenu Ukrainy, którzy rozlokowani zostali w Karwicach, Sęczkowie, Przystawach i Zielenicy. Ich pobyt w Polsce i potrzeby są na bieżąco monitorowane przez gminę Malechowo. Wśród nich są kobiety z dziećmi, babcie. Osoby te, często bardzo dobrze wykształcone, zostały zmuszone do ucieczki z ojczyzny, zabierając ze sobą jedynie plecak najpotrzebniejszych rzeczy. Dziś większość z kobiet jest gotowa podjąć pracę, większość dzieci rozpoczęła już naukę w szkołach na terenie gm. Malechowo. - W naszej gminie jest 70 uchodźców wojennych z Ukrainy, ale to się zmienia z godziny na godzinę bo przyjeżdżają kolejne osoby - mówi Radosław Nowakowski, wójt gm. Malechowo. - Nasza baza lokalowa to około 100 miejsc i staramy się ją powiększyć. Wójt akcentuje, że część uchodźców trafiło pod dachy agroturystyki. - Dziękuję za to - podkreśla włodarz mówiąc, że do gm. Malechowo przyjechali już uchodźcy z: Kijowa, Żytomierza, czy Charkowa. Od środy, w Urzędzie Gminy Malechowo nadawany jest uchodźcom numer PESEL. Wójt Gminy Malechowo - Radosław Nowakowski składa serdeczne podziękowania za wszelką okazaną, dotychczasową pomoc i ofiarne serca naszych mieszkańców. Jednocześnie wskazuje, że takie wsparcie wciąż jest potrzebne. - Szczególne słowa uznania należą się przedsiębiorcom, którzy zaoferowali zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom - podkreśla wójt. - Ich rola jest nieoceniona bowiem, tak naprawdę, nie kończy się tylko na zapewnieniu noclegu i jedzenia. Wspierają Ukraińców rozmową, dobrym słowem, czasem ważne jest tylko to, by ich wysłuchać. Do tego dochodzą problemy życia codziennego, wyjazdy do lekarzy i specjalistów oraz załatwianie innych spraw bieżących.

UG