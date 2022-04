Policjant z Darłowa zaprosił pod swój dach dwie ukraińskie rodziny

Policjant pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy

Młodszy aspirant Grzegorz Olszar jest policjantem od 11 lat. Służbę pełni w Komisariacie Policji w Darłowie. Gdy pojawiła się informacja o możliwości pomocy rodzinom, które uciekają przed wojną z terenu Ukrainy, nie wahał się ani chwili. Sam jest ojcem dwóch córek i i wie jak ważne dla każdego człowieka jest bezpieczeństwo najbliższych - mówi st. asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. -W swoim domu funkcjonariusz wraz żoną gości dwie obywatelki Ukrainy wraz z dziećmi, 16 – letnią dziewczynką oraz chłopcami w wieku 4 i 17 lat. Rodziny przyjechały ze stolicy obwodu zaporoskiego - Zaporoża nad Dnieprem. W ojczyźnie zostawiły mężów, którzy walczą o wolność.

Funkcjonariusz nie tylko - jak podkreśla policjantka - zapewnił uciekającym rodzinom dach nad głową, ale każdego dnia dba również o to, by niczego im nie brakowało. A wszystko po to, by poczuli się w Polsce bezpiecznie i choć na chwilę zapomnieli o trudnej sytuacji.