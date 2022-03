W Darłowie nadają pesele uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jak wyglądał pierwszy dzień? ZDJĘCIA Tomasz Turczyn

W środę - 16 marca to pierwszy dzień nadawanie numerów PESEL uchodźcom wojennym z Ukrainy. W Urzędzie Miasta Darłowo zarejestrowano ponad 30 osób, które następnie udawały się do zakładu fotograficznego celem bezpłatnego wykonania zdjęć, z którymi ponownie wraca się do urzędu celem nadania numeru. Ratusz ocenia, że procedura przebiega sprawnie.