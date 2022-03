Z Kijowa do Sławna uciekła przed wojną z Rosją ZDJĘCIA

Uciekła z Kijowa przed wojną

- W Kijowie studiowałam, a później rozpoczęłam pracę - mówi Olha Kucheriava. - Gdy usłyszałam pierwsze wybuchy bomb, spakowałam się i uciekłam z tego piekła, które stworzyła nam Rosja. Choć mówiło się, że ten kraj może nas zaatakować, to w najczarniejszych snach nie podejrzewałam, że to się ziści.

Już milion mieszkańców Ukrainy było zmuszonych uciekać przed wojną do Polski.

- Ryk syren alarmowych, naloty, bombardowania miast - mówi przez łzy 31-latka z Kijowa. - Strzelanie do cywilów. Szok i niedowierzanie.

Kijów kazali jej opuścić rodzice, którzy mieszkają bliżej Lwowa.

- Usłyszałam: „Jedź do Polski” - dodaje Olha Kucheriava. - Serce mi się łamało, ale posłuchałam. Jestem z rodziną w kontakcie telefonicznym. Dzwonię kilka razy w ciągu dnia. A to co widziałam po drodze nie da się opisać. Na każdym kroku towarzyszył mi strach w ludzkich oczach, ale też i nienawiść. Nienawiść, która dodaje naszemu narodowi siły w walce z agresorem. Będąc tu - w Sławnie cieszę się, że jestem bezpieczna, ale z drugiej strony mam rozdarte serce, gdy patrzę na to, co się dzieje na Ukrainie, gdzie została moja rodzina. Nasz naród nie chce tej wojny, nie chcemy być częścią Rosji. Gdy się patrzy, jak propaganda rosyjska mówi o tej wojnie, to aż się nie chce wierzyć, że to się dzieje. Putin krzyczy w telewizji, że jesteśmy faszystami, banderowcami, ale to nie my zabijamy, to nie my weszliśmy z takim zamiarem do innego państwa. To Rosja, która zmusiła nas do bronienia się. I powiem wprost, że z każdego sukcesu bohaterskiej armii Ukrainy się cieszę.