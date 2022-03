Darłowo pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy. Ile ich tutaj już dotarło? ZDJĘCIA

Darłowo pomaga uchodźcom z Ukrainy

Ilu uchodźców wojennych dotarło już do Darłowa?

- Mamy w Darłowie około 200 uchodźców z Ukrainy - informuje Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Zmierza do nas ok. 100 kolejnych. Mamy na razie zadeklarowanych 22 miejsc pobytu dla 300 nowych osób. Pracujemy nad tym by tę liczbę powiększyć. Prosimy o deklarowanie chętnych dla przyjęcia kolejnych uchodźców wojennych. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają w jakiejkolwiek formie - akcentuje włodarz.