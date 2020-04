Władze powiatu przekazały szpitalowi w Sławnie kolejne 200 tys. zł na walkę z koronawirusem

W sytuacji stanu epidemii i rosnącej ilości osób chorych na COVID-19 niewspółmiernie wzrasta ilość zadań pojawiających się przed jednostkami stojącymi na pierwszej linii frontu walki o zdrowie.

- Mamy świadomość, że w obecnej sytuacji wyzwania stojące przed szpitalami są ogromne. Jesteśmy wdzięczni zarówno kadrze medycznej, jak również wszystkim pracownikom szpitala, że swoją pracą zwiększają nasze poczucie bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji zapewnienie ciągłości pracy szpitala jest naszym tzn. Zarządu Powiatu zadaniem priorytetowym. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem i reagujemy - mówi Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński. - Przekazaliśmy busa na potrzeby szpitala w celu dowozu kadry medycznej. Dostarczaliśmy ubranie ochronne i płyn do dezynfekcji, gdy ich brakowało. Teraz przekazaliśmy 200 000 zł na realizację bieżących zadań. To już druga w ostatnich dwóch miesiącach pomoc finansowa dla sławieńskiej lecznicy. W połowie marca Zarząd Powiatu przeznaczył również 200 000 zł na spłatę pilnych zobowiązań i na zakup maseczek, fartuchów, środków do dezynfekcji oraz innego sprzętu medycznego.