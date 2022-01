Pandemia. Dramatyczny wzrost zakażeń w powiecie sławieńskim - dane z 14 i 15 stycznia 2022

Pandemia COVID-19 w powiecie sławieńskim

- W tym tygodniu na oddziale COVID-owym naszego szpitala mieliśmy mniej pacjentów. Było ich w granicach 30 plus minus, a to oznacza, że część łóżek COVID-owych była wolna - mówi Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - W mojej ocenie widać, że czwarta fala koronawirusa na naszym terenie spowolniła, ale z jej skutkami wciąż się borykamy i będziemy się borykać. Niestety w szpitalu część osób przegrywa walkę o życie. Tu też chciałbym podkreślić, że obniża się wiek osób, które ciężko lub bardzo ciężko przechodzą koronawirusa i trafiają do naszego szpitala. To są osoby coraz młodsze. Obserwujemy to z tygodnia na tydzień. Taka obniżka wieku jest o kilka lat. Mówiąc obrazowo przy pierwszej fali trafiali do nas głównie chorzy w wieku 60 plus, a aktualnie są również i osoby mające 20 kilka lat i też te w średnim wieku. Wspólnym mianownikiem jest to, że dominują osoby, które są niezaszczepione. I nie napawa to optymizmem, bo wszystko wskazuje na to, że z poziomu czwartej fali wejdziemy w piątą, gdzie będzie dominował omikron, który jest wariantem COVID-19 bardziej zaraźliwym.