Disco polo ze Sławna w czasie pandemii. Hit to hit, kicz to kicz [ROZMOWA]

Jakie masz plany związane z disco polo? Patryk Chamerski: Plany to za dużo powiedziane. Śpiewam od bardzo dawna, a w 2016 roku nagrałem 6 autorskich kawałków m.in.: "Jesteś Tą Jedyną", czy "Bajka ". Od tamtych chwil coveruję znanych artystów. Piszę do wielu aranżerów z prośbą o udostępnienie aranżacji i rzadko kiedy dostaję odmowę. Niestety obecnie brakuje środków finansowych do dalszej realizacji moich planów i stąd tyle coverów. Aktualnie sam obrabiam dźwięk, wokal, czy mix i mastering. Można powiedzieć, że jestem małą fabryką disco polo z Pomorza. Nie ukrywam, że marzy mi się wielka kariera, ale twardo stąpam po ziemi.

Jaki masz pomysł na wylansowanie się?

Patryk Chamerski: Do profesjonalnego nagrywania autorskich kawałków trzeba mieć porządny budżet. A najlepiej sponsora. W branży discopolowej jest tak, że albo wydasz pieniądze i wygrasz, albo wydasz pieniądze i przegrasz. Hit to hit, a kicz to kicz.

Czy ciężko się przebić?

Patryk Chamerski:To trudne ale i zarazem banalne pytanie. Z jednej strony jeżeli trafisz z hitem, który podbije serca publiczności tak jak m.in.: "Ronnie Ferrari - Ona by tak chciała" to otwierają ci się wrota do kariery. Jeżeli nie trafisz z utworem, to niestety stoisz w miejscu. Uważam, że w tej branży budżet jest wyznacznikiem osiągnięć i też łut szczęścia. To po prostu życie.