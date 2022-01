Zostań Orłem Biegowym! Trzy imprezy łączą siły - Jarosławiec, Dębno, Grodzisk Wielkopolski

Maraton Dębno, Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” i Bieg po Plaży w Jarosławcu – trzy wyjątkowe wydarzenia łączy od teraz jeden tytuł „Orły Biegowe”.

Każdy śmiałek, który zgłosi się, wystartuje i ukończy biegową „trójkę”, będzie mógł dumnie chwalić się tytułem „Orła”, a na mecie cyklu który będzie miał miejsce w Jarosławcu, czekać go będzie nie tylko wyjątkowy finał z licznymi atrakcjami, ale także szczególne nagrody z dedykowanym, nietuzinkowym i niepowtarzalnym medalem włącznie. Właśnie ruszają zapisy. Na śmiałków czeka w kwietniu maraton (10.04.2022 Dębno), w czerwcu półmaraton (12.06.2022 Grodzisk Wielkopolski) i na początku lipca 15-cie kilometrów między innymi po piaskach nadbałtyckiej plaży (3.07.2022 Jarosławiec).

- Postanowiliśmy napędzić się wspólnie rozwojowo i zaproponować nowe wyzwanie, które do tej pory w Polsce nie miało precedensu. Jest ono na pewno poważne, ale jest wykonalne. W końcu wszyscy mamy już doświadczenie w organizowaniu jednych z najlepszych imprez biegowych w Polsce. Dlatego zapraszam biegaczy do udziału w trzech chyba najbardziej rozpoznawalnych biegach w swojej kategorii w drodze do tytułu Orła Biegowego - mówi Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.