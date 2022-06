Polski Dubaj szykuje się na bieganie lipiec 2022 r.. Wspominamy start z 2008 roku ZDJĘCIA

Gotowi? Zapraszamy do Jarosławca ba bieganie.

Chcecie pobiec w polskim Dubaju - Jarosławcu? Chcecie pobiec trasą, gdzie jej lwia części jest plażą nad Bałtykiem? Zapraszamy na jubileuszowy - 30 Międzynarodowy Bieg po Plaży w Jarosławcu. To już 3 lipca 2022 roku. Do pokonania jest 15 km.

Dodajmy, że bieg w polskim Dubaju nie należy do łatwych, a wręcz jest ekstremalnie trudny. Bywały lata, że był rozgrywany w ponad 30 stopniowym upale. Do tego trasa jest także bardzo wymagająca. Prawdziwa próba następuje po ok. 5 km, gdy wybiega się na plażę i tu trzeba pokonać brzegiem Bałtyku aż 6 km. I to nie koniec, bo po powrocie na trasę asfaltową trzeba jeszcze dobiec do mety.