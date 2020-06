Wybory prezydenckie 2020. W Sławnie od rana przed lokalami wyborczymi kolejki ZDJĘCIA, WIDEO

Wybory są o tyle wyjątkowe, że w lokalach wyborczych może być po kilka osób z uwagi na zagrożenie koronawirusowe. I dlatego w Sławnie ustawiają się kolejki. Osoby pracujące w komisjach są zaopatrzone w przyłbice ochronne, mają rękawiczki gumowe. Dowodów osobistych mieszkańców nie dotykają, a ci je im jedynie pokazują, aby zweryfikować tożsamość.

Przed wejściem do lokalu wyborczego każdy dezynfekuje ręce. W SOSW są bezdotykowe urządzenia działające na zasadzie czujnika ruchu. Są też informacje przypominające o maseczkach ochronnych, o dezynfekcji.

Lokale wyborcze czynne są od godz.. 7 do 21. Przy czym jeśli tuż przed zakończeniem głosowania ustawi się kolejka przed lokalem wyborczym to punktualnie o 21 osoba z komisji wyborczej staje na jej końcu. W praktyce oznacza to, to, że osoby stojące przed nią oddadzą głos chwilę po 21. Kolejne które już przyjdą np. o 21.01 nie będą mogły oddać głosu. Warto o tym pamiętać.