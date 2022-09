Sławno. Pozorny przestój przy remoncie stadionu ZDJĘCIA. Komentarz burmistrza

Przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie

- To, co aktualnie widać na stadionie to przestój pozorny przestój, bo dzieje się bardzo wiele. Dzieje się w kwestii badań gruntu, dodatkowych uzgodnień z tym związanych, doborem odpowiedniej technologii. Czyli są to uzgodnienia na linii: samorząd i wykonawca. Chodzi też o to, że w trakcie zrealizowanych prac i badań gruntu wynikła konieczność dodatkowych prac i też dodatkowych kosztów na kwotę około 240 tysięcy zł - mówi burmistrz Krzysztof Frankenstein. - Jesteśmy w fazie końcowej dokonywania z wykonawcą dodatkowych uzgodnień i niebawem tempo prac na stadionie przyspieszy.