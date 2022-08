Sława Sławno - Darłovia Darłowo. Nowe ZDJĘCIA, WIDEO. Grali na tzw. Saharze

Mecze w Sławnie na tzw. Saharze

Stadion miejski w Sławnie jest remontowano i miejscowa Sława gra na bocznym boisku - tzw. Saharze. To z racji tego, że to boisko jest twardym i do tego pod trawą jest bardzo piaszczystym. Na takiej murawie trzeba umieć grać. Egzamin z tego zdała Darłovia Darłowo, która wywiozła z gorącego terenu 3 punkty wygrywając 2:3.

Boczne boisko w Sławnie zostało dopuszczone do rozgrywek okręgówkowych warunkowo. Zobaczcie na zdjęciach, jak ono wygląda i jakie zabezpieczenia przygotowali działacze Sławy. Dodajmy, że tutaj każdemu zespołowi będzie grało się trudno.