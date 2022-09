Rolnik z p. sławieńskiego podsumowuje żniwa 2022 i mówi o problemach ROZMOWA

Aura wymarzona podczas tegorocznych żniw

Jak Pan ocenia tegoroczne żniwa?

L.D.: Aura była wymarzona. Żniwa były dużo lepsze, niż w ubiegłym roku. Plonowanie było wyższe niż średnie zbiory - rzepaku, pszenicy, jęczmienia browarnego - wyliczane na podstawie ostatnich lat. Były niewielkie obszary - areały, gdzie wody deszczowej było więcej, to tam plony były bardzo dobre i zbliżały się do rekordowych. Ale takie tereny, tu trzeba zaznaczyć zdecydowanie, były w mniejszości.

Czyli rolnicy są zadowoleni...

L.D.: ...Z plonów tak. Pod warunkiem, że pola były nawożone. A jak wiemy ceny nawozów są bardzo kosmiczne. Jeszcze nie tak dawno za tonę nawozu azotowego płaciło się około 2500 zł i to wtedy wydawało się bardzo dużo. Teraz jest ponad 4000 zł i tego nawozu nie ma lub jest go bardzo ciężko dostać. Naszym kłopotem jest też to, że spadły ceny zbóż i w wielu przypadkach trzeba dopłacić do tych stawek, co teraz są 150 zł, aby wyjść na zero. Nie mówię tutaj już o zysku, a przecież rolnik sieje po to zboże, aby na nim zarobić. To nasza praca i chcemy za nią być godnie wynagradzani. Tymczasem ceny spadły i na rynku pojawiło się zboże z Ukrainy, które jest tańsze od naszego. Nawet w tym tygodniu jedna z osób, która raczej nie była rolnikiem proponowała mi kupno zboża poniżej ceny skupowej. Gdy zapytałem: „Skąd ono pochodzi?”, usłyszałem: „A co Cię to obchodzi?”. Mnie akurat „obchodzi”, bo sam jestem rolnikiem i przedsiębiorcą prowadzącym skup zboża w Darłowie. Na swoje pytanie nie uzyskałem odpowiedzi, ale nie trudni jest wywnioskować skąd to zboże jest. Handlarze nim operują i to załamuje nasz rynek cenowo. A koszty uprawy poszły bardzo mocno w górę i trzeba czekać, aż ceny drgną w górę, aby coś zarobić na plonach. Ja akurat nie sprzedałem swojego zboża magazynuję je.