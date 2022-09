Finał dożynek w Malechowie. Rozstrzygnięcie konkursów NOWE ZDJĘCIA

Święto Plonów w Malechowie 2022

Wszyscy zgodnie docenili kunszt i pomysłowość wykonania zjawiskowych wieńców dożynkowych, których do konkursu zgłoszono 7. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwa najbardziej widowiskowe dzieła wykonane przez Sołectwo Gorzyca i Sołectwo Malechówko. Do zwycięzców powędrowały dyplomy i czeki o wartości 700 zł. Drugie miejsce przyznano Sołectwu Białęcino, które może być przykładem pracowitości dla innych, większych sołectw, a które wywalczyło czek o wartości 600 zł. Z trzeciego miejsca i bonu na kwotę 500 zł cieszyło się Sołectwo Żegocino. Wyróżnieniem w wysokości 200 zł nagrodzono: Niemicę, Darskowo i OSP Zielenica.

Ocena Najpiękniejszego Stoiska Dożynkowego 2022 również nie należała do najłatwiejszych. Jury degustowało oferowane smakołyki i potrawy oraz oceniało pomysłowość przygotowania miejsca sprzedaży. I miejsce przyznano ex aequo Kołu Gospodyń Wiejskich w Przystawach i Sołectwu Gorzyca, co nagrodzono bonami o wartości 500 zł. II miejsce zajęło Sołectwo Karwice, a uhonorowano je czekiem na kwotę 400 zł. Trzecie miejsce wywalczyło stoisko przygotowane przez przedstawicielki zespołu Ostrowianie i Klubu Seniora w Ostrowcu. Gratulacje z rąk Wójta Gminy Malechowo, uścisk dłoni członków jury na dożynkowej scenie i 300-złotowy bon to godna nagroda i pochwała dla działań ostrowieckiego środowiska.