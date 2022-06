Mistrzowska rozgrywka na 100 polach w gminie Darłowo ZDJĘCIA, WYNIKI Tomasz Turczyn

Świetlica w Bobolinie była gospodarzem XVIII Mistrzostw Powiatu Sławieńskiego w warcabach 100-polowych. Brało w nich udział 108 zawodników, którzy reprezentowali kilka kategorii wiekowych: juniorki do lat 8, juniorzy do lat 8, juniorki do lat 10, juniorzy do lat 10, juniorki do lat 13, juniorzy do lat 13, juniorki do lat 16, juniorzy do lat 16, open kobiety – powyżej 16 lat, open mężczyźni –powyżej 16 lat.