Sławno: Grają o udział w mistrzostwach Polski. Liderki - UKS Morski Sianów ZDJĘCIA, WIDEO

UKS Lider Sławno - UKS Morski Sianów 25:26 (13:10)

Bardzo bojowo usposobione wyszły - na mecz w hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie - oba zespoły. W pierwszej części lekką przewagę zdobyły - niesione dopingiem - Liderki i zakończyły ją 13:10. Przyjezdne tym się nie przejęły i grały bardzo konsekwentnie swoje. Druga odsłona to wymiana ciosów. Tu oba zespoły popełniały niewymuszone błędy. Początek tej części gry to koncert gospodyń, które grały szybko i z polotem. Dzięki temu w 39 minucie prowadziły 17:12.

Niestety, ale sianowianki otrząsnęły się bardzo szybko i odpowiedziały celnymi rzutami. Było 17:15 i od tego momentu rezultat na tablicy świetlnej zmieniał się, jak w kalejdoskopie: 19:17, 19:18, 20:18. W tym okresie meczu - 45 minuta - Liderki prowadziły, a receptą na to były - nadal - szybkie akcje, gdzie sianowianki nie nadążały ze szczelnym ustawianiem strefy obronnej i tę - często po szybkim dograniu na skrzydła - gospodynie dziurawiły trafiając do siatki. Jednakże przyjezdne trzymały dystans odpowiadając siłowymi akcjami lub indywidualnymi popisami, gdzie ogrywały broniące zawodniczki i zaliczały kolejne trafienia. W tym okresie gry też kilkoma bardzo dobrymi interwencjami błysnęła bramkarka ze Sławna - Daria Bieżuńska, która broniła w - wydawało się - sytuacjach, gdzie gol musiał paść.

Teraz rywalizacja przenosi się do Sianowa. Tam w niedzielę - 20 marca rozegrany zostanie mecz numer dwa, którego stawką będzie awans do mistrzostw Polski juniorek młodszych. Teoretycznie w nim wszystko może się wydarzyć. Jednakże - po tym co zobaczyliśmy w Sławnie - faworytkami będą miejscowe. Podopieczne Szymona Biegajskiego - UKS Lider Sławno - nie mają więc nic do stracenia. Chcąc wystąpić w Mistrzostwach Polski muszą zagrać bardziej wyrachowanie i do tego oszczędniej gospodarować mocą, aby mieć siłę na decydujące fragmenty meczu.