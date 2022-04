Historyczny sukces UKS Lider Sławno! Mają to! ZDJĘCIA

Sukces UKS Lider Sławno

UKS Lider Sławno rywalizował w 1/16 Mistrzostw Polski piłki ręcznej juniorek młodszych. Dwudniowy turniej był rozgrywany w Rudzie Śląskiej.

- Zwycięstwem nad Akademią Piłki Ręcznej Gladiator Oborniki uzyskaliśmy historyczny awans do grona najlepszych szesnastu drużyn w kraju w kategorii juniorki młodszej - podsumowuje Szymon Biegajski, trener UKS Lider Sławno. - To niebagatelne osiągnięcie zarówno w kilkuletniej działalności klubu, ale również całego sportu drużynowego w Miasto Sławno. Do tej pory bowiem nikt tak daleko nie zaszedł. Wartym podkreślenia jest fakt, że rywalizujemy w kategorii dziewcząt urodzonych w 2005 roku, a nasza drużyna składa się z zawodniczek urodzonych w 2006 oraz 2007 roku.

Niedzielne [10.04.2022 r.] spotkanie z drużyną z Wielkopolski było bardzo wyrównane. Cała pierwsza połowa, to gra bramka za bramkę, gdzie żadna ze stron nie potrafiła uzyskać większego niż dwubramkowego prowadzenia. Do przerwy drużyny schodziły z wynikiem 15:15. Po zmianie stron sytuacja uległa zmianie po upływie piętnastu minut. Wówczas to Liderki rzuciły kilka bramek pod rząd i prowadziły 25:20. Szczypiornistki APR Gladiator nie były dłużne i odpowiedziały serią sześciu kolejnych bramek (trzy z rzutów karnych) i sytuacja wróciła do punktu wyjścia. Ostatnie osiem minut to dalsza rywalizacja bramka za bramkę. Na sto dwadzieścia sekund przed końcem oborniczanki prowadziły 26:27, lecz ostatnie trzy bramki były autorstwa Liderek (dwukrotnie na listę strzelczyń wpisała się Zofia Chwojnicka, a raz Julia Żuchowska) i zwycięstwo 29:27 stało się faktem. Brawo!