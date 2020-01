Finał Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego 2019 r. był w Postominie [FOT, WIDEO, WYNIKI] -11.01.2020

Pierwsza trójka kobiet i mężczyzn otrzymała dodatkowo ufundowane przez partnera Festiwalu, firmę WISH Pharmaceutical zestawy suplementów diety dla sportowców. W imieniu firmy WISH nagrody wręczył oficjalny ambasador marki WISH Pharmaceutical Łukasz Gliszczyński.

KATEGORIE WIEKOWE

Do 35 lat

1. Krzysztof Wilczewski

2. Łukasz Wielgat

3. Łukasz Tłustek

1. Marta Kaczmarek

2. Justyna Drzewiecka



36 - 49 lat

1. Maciej Rudnikowski

2. Tomasz Jabłoński

3. Ryszard Płaza

1. Monika Nieckarz

2. Katarzyna Kulczyk

3. Ksenia Motykowska



50+

1. Andrzej Sominka

2. Marian Treder

3. Henryk Telesiewicz

1. Joanna Konkel