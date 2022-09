Malechowo. Zapraszamy na dożynki z zespołem After Party - ZDJĘCIA

Gminne Święto Plonów 2022 w Malechowie

Dożynki w Malechowie startują w sobotę - 3 września 2022 r. Zapraszamy na boisko rekreacyjne przy Świetlicy Kultury w Malechowie. Poniżej program:

13:30 - Msza święta w kościele w Malechowie,

14:30 - Przemarsz korowodu na plac dożynkowy,

14:50 - Oficjalne rozpoczęcie Dożynek Gminnych.

Konkurs na Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe i Wieniec Dożynkowy 2022, konkursy, stoiska wystawiennicze z domowymi smakołykami, rękodziełem i lokalnymi wyrobami.

Wystąpią zespoły: Słoneczko, Ostrowianie, Orkiestra z Malechowa oraz formacje: breakdance Malechowska Misja Breaka i BURU Klub Karate Kyokushin. Do tego energetyczny pokaz zumby.

18:00 - Gwiazda wieczoru zespół After Party.

20:00 - zabawa taneczna z zespołem Volare Show do białego rana.