Inicjatywa Darłowa. Jest efekt - wiceminister zaprasza włodarzy z Pomorza na rozmowy [ZDJĘCIA]

- Zapowiadane spotkanie jest wspólnym sukcesem nadmorskich samorządów. W jego trakcie będę chciał między innymi poruszyć dwie kwestie ważne dla branży turystycznej - komentuje Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Chodzi o organizację obozów i koloni. Sądzę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby one doszły do skutku z zachowaniem reguł i reżimów sanitarnych. Kolejna sprawa to funkcjonowanie restauracji. Aktualnie będą mogły działać te co mają ogródki. Uważam, że tutaj też można podjąć inną decyzję i na przykład wprowadzić minimalne odległości. To o czym mówię wypływa z sygnałów, jakie przekazują do ratusza osoby związane w naszym mieście z branżą turystyczną - akcentuje włodarz.