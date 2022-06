W Parku handlowym w Sławnie otwarcie sklepu Neonet - ZDJĘCIA

Park handlowy w Sławnie

NEONET w Sławnie został zlokalizowany przy ulicy Polanowskiej 18, w nowej galerii na mapie miasta. Świeżo wybudowany, liczący ponad 18 tys. mkw. park handlowy jest największym obiektem zakupowym w Sławnie. Docelowo pomieści on 11 lokali usługowych wraz z operatorem głównym, myjnią samochodową oraz przestronnym parkingiem na ponad 200 miejsc postojowych. Obiekt wyróżnia się bardzo dogodną lokalizacja - tuż przy zjeździe na obwodnicę miasta, zapewniającą szybki dojazd również mieszkańcom okolicznych rejonów. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się też dworzec PKP i PKS. Na trasie Słupsk – Sławno kursuje natomiast linia autobusowa Nord 107, dowożąca pasażerów pod park handlowy.

- Otwarcie sklepu NEONET w Sławnie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zakupowym Klientów, którzy do tej pory korzystali z salonów oddalonych o 25-40 km od naszego miasta. Umiejscowienie salonu w centrum Sławna, w pobliżu najważniejszych instytucji i usług, tuż przy węźle komunikacyjnym, czyni go niezwykle atrakcyjnym punktem na zakupowej mapie regionu – komentuje Grzegorz Borowiec, Kierownik Sklepu NEONET w Sławnie.