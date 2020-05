W okolicy Warszkowa wywalono górę śmieci [ZDJĘCIA, WIDEO] - sygnał Czytelnika

Mieszkańcy Kwasowa upiększyli swoją wieś [ZDJĘCIA] - brawo

Jak co roku, wiosną, mieszkańcy Kwasowa przystąpili do akcji sprzątania swojej wsi. Już wcześniej obsadzono klomby i rabatki, ale z początkiem maja br. ponownie w ruch poszły łopaty, taczki i grabie. Wszystko to za sprawą ukończenia prac przy budowie drogi i parkingów wokół kośc...