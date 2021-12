Sławsko. Sypnęło śniegiem i Internauta krytykuje stan drogi powiatowej ZDJĘCIA. Czy słusznie?

List od Internauty - stan drogi w Sławsku

- [...] Służby powiatu sławieńskiego nie reagują na rozpoczynającą się zimę. W okresie kiedy duża część mieszkańców zaczyna przemieszczać się do swoich miejsc pracy droga jest nieodśnieżona. W załączeniu przesyłam zdjęcia drogi powiatowej w miejscowości Sławsko, której stan prezentuję na godzinę 6:30. Droga była nieodśnieżona kiedy wystąpiły opady śniegu, oraz po ujeżdżeniu przez samochody zbitej, śliskiej warstwy droga nie została posypana - pisze Internauta. - Prezentowany stan dróg ze zdjęć występował przy pierwszych opadach śniegu, występuje dziś, a jednocześnie jest codziennością od wielu lat na drogach powiatu sławieńskiego. Według mojej opinii służby drogowe powinny śledzić pogodę oraz rozwój wydarzeń. Wczorajsza internetowa prognoza na dziś przewidywała ryzyko wystąpienia opadów śniegu na poziomie 80%. Uważam, że jest to sygnał do czuwania i obserwowania pogody przez osoby, które otrzymują za to wynagrodzenia płynące z podatków mieszkańców oraz użytkowników dróg. Oczywistym jest kwestia zachowania ostrożności na drodze w niesprzyjających warunkach, lecz służby drogowe mają za zadanie zminimalizować ryzyko wykonując swoją pracę. [...] Jako mieszkaniec, czynny użytkownik drogi, płatnik podatków domagam się, aby służby drogowe spełniały swoje zadania za które są wynagradzane z kieszeni podatnika.