Sławno. Radny pyta o ważne sprawy SM "Wybrzeże". M.in. o planowaną podwyżkę. Komentarz redakcji

Radny pyta o sprawy SM "Wybrzeże" w Sławnie

- Dotarły do mnie bardzo niepokojące wieści co do planów, jakie będą realizowane przez naszą Spółdzielnię Mieszkaniową „Wybrzeże” - mówi Bartosz Bukowski, niezależny radny Rady Miejskiej w Sławnie. - Chodzi o pewne założenia, jakie mają być dokonane w ramach wydatków podejmowanych w najbliższym czasie przez „Wybrzeże”.

Według radnego mieszkańcy bloków spółdzielczych przy ul. Witosa 2a i Racibora będą pokrywać koszty wykonania projektu remontu ulicy Witosa.

- Dziwna sprawa - komentuje radny. - Mieszkańcy płacący podatki w Sławnie i słono płacący np. za ciepło do MPEC i też czynsze do spółdzielni, mają pokrywać koszt projektu remontu ulicy, która to ulica jest miejską. Jest to niezrozumiała sytuacja, a chodzi o ok. 26 tys. zł z pieniędzy spółdzielców.

Radny też mówi, że 14 września będzie zebranie Rady Nadzorczej SM „Wybrzeże”.