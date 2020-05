Rozliczamy się ze skarbówką. Sprawdź ilu jest milionerów w zachodniopomorskim [RAPORT]

Według danych z 6 maja br. do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego wpłynęło 75 % zeznań (w porównaniu do roku ubiegłego).

W tym roku deklaracje można będzie składać do 1 czerwca, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zeznania PIT-37 i PIT-38, które nie zostały wysłane przez podatników, zostały automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT z dniem 30 kwietnia. Nadal jednak istnieje możliwość złożenia korekty zeznania i np. wskazania organizacji pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1% podatku.

Emeryci i renciści mogą jeszcze wskazać organizację pożytku publicznego składając PIT-OP, który można złożyć elektronicznie lub papierowo.

Zwrot podatku PIT

- Do 30 kwietnia br. dokonaliśmy 318.450 zwrotów nadpłaconego podatku PIT na łączną kwotę 364.886.565,43 zł. To ponad 76 % wszystkich zadeklarowanych zwrotów. Najwięcej zwrotów wynika z zeznań PIT-37 (363.091 zeznań) - wylicza Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Przypominamy, że podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie otrzymają zwrot w krótszym terminie. Został on skrócony z 90 do maksymalnie 45 dni. Podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny, którzy w zeznaniu podatkowym poinformuję urząd skarbowy o posiadaniu karty oraz złożą zeznanie drogą elektroniczną otrzymują zwrot w ciągu 30 dni. Urzędy skarbowe woj. zachodniopomorskiego dokonały ponad 14 tys. takich zwrotów (14.027). A łączna kwota zwróconego podatku wyniosła 38.976.701,07 zł.