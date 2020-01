WAŻNE! SPRAWDŹCIE! Zmienia się termin składania PIT-ów za 2019 rok w skarbówce

MAT IS Szczecin

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 - możesz to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok - możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.