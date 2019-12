Po ponad roku od śmierci nauczycielki [na trasie: Krupy - Sińczyca] nie ma wyroku

ARCH NM

Po ponad roku nie ma wyroku w sprawie tragedii, która rozegrała się we wrześniu 2018 r. na trasie: Krupy - Sińczyca. Doszło tam do zderzenia się BMW i mitsubishi. W efekcie śmierć poniosła 47-letnia nauczycielka z Darłowa. Wypadek przeżył 33-latek, który kierował BMW. Policja ze Sławna podawała, że okazało się, że we krwi mężczyzny wykryto promil alkoholu i też stwierdzono obecność marihuany.