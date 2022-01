Piąta fala pandemii się rozpędza. Dane z kraju i Pomorza. Powiat sławieński - 18.01.2022

Komentarz dyrektora szpitala w Sławnie

Minister Zdrowia - Adam Niedzielski powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej, że rozpoczęła się piąta fala koronawirusa. Nie jest to dobra informacja, bo - mówiąc wprost - startuje ona z poziomu IV fali. Tu główną rolę ma odgrywać nowy wariant koronawirusa - omikron, który jest bardziej zaraźliwy. Minister przedstawił prognozę, która nie jest optymistyczną i mówił, że można się spodziewać podczas piątej fali dobowej liczby zakażeń w granicach 60 tysięcy, a nawet i 140 tysięcy. Zaznaczył, że taka jest prognoza specjalistów analizujących rozwój pandemii. Co to może oznaczać w praktyce?

- Ogromny problem dla służby zdrowia - komentuje Tomasz Walasek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie. - Problem z, którym szpitale mogą sobie nie poradzić. Bo mamy ograniczoną liczbę miejsc w nich, ograniczoną liczbę personelu i lekarzy. Pamiętajmy, że ci ludzie są bardzo zmęczeni walką w czwartej fali koronawirusa i mówię to choćby na przykładzie szpitala sławieńskiego. Apelują o to, aby się szczepić. Osoby zaszczepione zdecydowanie, jeśli zachorują, łagodniej przechodzą zakażenie.