Pandemia COVID-19. W Sławnie sporo grup przedszkolnych i klas na kwarantannie

Pandemia COVID-19 w Sławnie

Z danych Urzędu Miejskiego w Sławnie wynika, że Przedszkole Miejskie nr 3 jest zamknięte całe do 24 stycznia z powodu kwarantanny dla poszczególnych grup wiekowych. Dalej UM informuje, że w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Sławnie wyłączona jest jedna grupa. W Przedszkolu Miejskim nr 4 do 21 stycznia była wyłączona jedna grupa dzieci, a kolejna jest na kwarantannie do 27 stycznia.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Sławnie dwie klasy są na zdalnej nauce do 24 stycznia i kolejna do 28 stycznia. Zaś w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie nauką zdalną była objęta do 21 stycznia jedna klasa.