Ósma edycja festynu na rzecz darłowskiego hospicjum "Morze Miłości"

Festyn "Morze Miłości" wraca do serca Darłowa po 3 latach przerwy wywołanej pandemią. Festyn odbędzie się 28 sierpnia na Placu Tadeusza Kościuszki. -To właśnie na rynku miejskim będziemy mogli wspólnie kwestować, bawić się, a to wszystko podyktowane jest ogromną potrzebą wsparcia dla tak ważnego miejsca jakim jest Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie - informują organizatorzy, kórzy podkreślają, że na uczestników czeka morze atrakcji dla osób w każdym wieku. - W festynowym miasteczku znajdziecie m.in.: dmuchańce, loterię fantową, festynowe dziecięce makeupy, wystawę sprzętu ASG, zaplatanie warkoczyków, przejażdżki sprzętem wojskowym, wozy bojowe służb mundurowych, animacje z Teatrem Obieżyświat, mnóstwo baniek mydlanych i balonów, a także bogatą strefę gastronomiczną z ciastami, watą, popcornem, grillem, rybami, pierogami i wieloma innymi smacznymi atrakcjami - zachęcają.

Dodatkowo na festynowej scenie bogaty program artystyczny, a w nim:

16.10 - Pokaz taneczny S-TEN

16.30 - Zumba i warsztaty taneczne z Eweliną Nidzgorską

17.10 - Pokaz Baniek

17.40 - Malechowska Misja Breaka

18.20 - Balonowe Show

18.45 - Koncert Dariusz Kos

19.00 - Koncert Daria Dydyna

19.30 - Koncert "Elice"

20.30 - Losowanie nagród głównych

21.00 - Koncert „5S”

22.30 – Zakończenie

Prowadzenie: Daniel Frącz

Podczas imprezy wolontariusze będą kwestować na terenie miasta z puszkami na datki na rzecz hospicjum.

Zapraszamy już 28 sierpnia (niedziela) w godz. 16.00-22.30 do Darłowa. Łapmy falę miłości.

Organizator:

Fundacja Charytatywna Morze Miłości, Miasto Darłowo

Patronat honorowy: biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward Dajczak, Minister Prowincjalny o. Wojciech Kulig

Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz.