Nadzwyczajne obrady radnych ze Sławna. Decyzja dotycząca SP 1 [ZDJĘCIA]

Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami, Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna zwrócił się do rodziców uczniów szkół, przedszkoli i żłobka z indywidualnym zapytaniem. Rodzice mieli możliwość wypowiedzenia się na temat najlepszej lokalizacji szkół dla sławieńskich dzieci. Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, że za siedzibą szkoły przy Placu Sportowym 1 opowiedziało się 43% badanych rodziców, za siedzibą szkoły przy Sempołowskiej - 35%, zaś za szkołą przy ul. Kossaka - 22%.

- To są trudne decyzje do podjęcia. Otwarcie i uczciwie informowałem, że po rządowej reformie oświaty zostaną dwie szkoły podstawowe na terenie Sławna i nie ma możliwości, ani finansowych ani demograficznych, aby istniały trzy szkoły podstawowe. Uczciwie również mówiłem, że gdzie te szkoły będą funkcjonować to decyzja wszystkich rodziców dzieci, którzy są objęci systemem edukacyjnym. Podkreślałem to również w swoim programie wyborczym. Takie działania zostały podjęte, na zapytanie odpowiedziało blisko 80% badanych. Wyniki są jednoznaczne, oczekiwaniem rodziców jest, żeby szkoła podstawowa była zlokalizowana przy Placu Sportowym 1 i przy ul. Sempołowskiej. Wydaje mi się, że zaproponowane rozwiązanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym - mówił ówcześnie burmistrz Sławna.