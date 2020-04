Mieli "fantazję" - alkohol, impreza na dachu szkoły w Darłowie. Grozi im po 5 tys. zł grzywny

- Nasz patrol wypatrzył cztery młode osoby na dachu Zespołu Szkół Morskich w Darłowie - opisuje przebieg wypadków asp. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Były to dwie panie w wieku 24 i 22 lat oraz dwóch panów - 29 i 25-latek. - Piły tam alkohol, zaśmiecały to miejsce i złamały zakaz gromadzenia się. Policjanci pomogli im zejść z dachu. W trakcie wykonywania czynności służbowych 25-latek przejawiał agresję wobec funkcjonariuszy i on ostatecznie trafił do izby wytrzeźwień.

To był dopiero początek kłopotów czterech młodych osób. Policja skierowała wnioski o ukaranie. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie każdemu z "imprezowiczów" grozi po 5 tysięcy zł grzywny. O ostatecznej wysokości kary na zadecydować Sanepid w Sławnie w trybie decyzji administracyjnej.

- Apelujemy o rozsądek i nie lekceważenie nowych obostrzeń związanych z walką z zagrożeniem koronawirusowym - akcentuje asp. Kinga Warczak.