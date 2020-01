Konferencja prasowa o Szpitalu Powiatowym w Sławnie. Są nowe pomysły [WIDEO]

Temat był jeden: Szpital Powiatowy w Sławnie, a raczej jego przyszłość. Zwołujący konferencję prasową oświadczyli, że przed nią odbyli spotkanie, gdzie dyskutowali o przyszłości szpitala i powiedzieli, że mają pomysły na to, jak on ma dalej funkcjonować.

Wojciech Włodarski, zastępca dyrektora NFZ w Szczecinie ds. Ekonomiczno-Finansowych podkreślił , że chodzi o wzmocnienie Szpitala Powiatowego w Sławnie tak by było to z korzyścią dla pacjentów. Tu trzeba przypomnieć, że od kilku miesięcy zawieszone są dwa oddziały Szpitala Powiatowego w Sławnie - porodówka i dziecięcy, gdyż nie ma lekarzy ordynatorów mogących je poprowadzić.

Tomasz Walasek - dyrektor szpitala sławieńskiego dopowiedział, że to zawieszenie przedłużone jest do 15 kwietnia 2020 r. Z kolei poseł Hoc i starosta Wiśniowski zapowiedzieli, że do tego terminu musi być gotowa koncepcja dla funkcjonowania szpitala w Sławnie. Tzn. zapowiadali kolejną konferencję prasową na, której tę koncepcję przedstawią.