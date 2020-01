Mamy końcowy dokument - raport zespołu roboczego - dotyczący Szpitala Powiatowego w Sławnie

WNIOSKI Z PRAC ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA KONCEPCJI ZMIAN ORGANIZACYJNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W SŁAWNIE

Zespół ds. opracowania koncepcji zmian organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Sławnie zakończył prace. W składzie Zespołu pracowali:

1. Wojciech Wiśniowski – Starosta Powiatu Sławieńskiego

2. Andrzej Kondaszewski – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

3. Tomasz Walasek – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sławnie

Zadaniem Zespołu było przeanalizowanie stanu organizacyjnego i finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie i stworzenie raportu wskazującego koncepcję jego funkcjonowania w nowej formule . Rozważane były trzy warianty:

1. przekazanie Szpitala Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i jego funkcjonowanie jako samodzielnej jednostki Urzędu Marszałkowskiego.

2. przekazanie Szpitala Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i połączenie na określonych warunkach ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie

3. Pozostawienie Szpitala Powiatowego w Sławnie w dotychczasowej strukturze z Powiatem Sławieńskim jako organem tworzącym

Zespół przeanalizował silne i słabe strony każdego z wariantów, potencjalne szanse i zagrożenia płynące z wprowadzenia powyższych rozwiązań, jak również bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu sławieńskiego.

Członkowie Zespołu wskazali, że z jednej strony sytuacja ekonomiczna Szpitala Powiatowego w ostatnich dwóch latach uległa poprawie, a jego funkcjonowanie ustabilizowało się i przebiega prawidłowo jak na istniejące warunki. Z drugiej strony jednak, jest wciąż bardzo trudna biorąc pod uwagę ogólną sytuację ekonomiczną sławieńskiej jednostki - niska wartość wskaźnika płynności finansowej i wysoki poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia.

Zespół zwrócił również uwagę na dalsze, duże potrzeby modernizacyjne i remontowe istniejącej infrastruktury Szpitala Powiatowego w Sławnie - dostosowanie budynków i oddziałów szpitalnych do obowiązujących przepisów oraz konieczność kolejnych zakupów sprzętu i aparatury specjalistycznej. Koszt powyższych inwestycji szacuje się na 25 do 30 milionów zł.

Zespół zwrócił uwagę na fakt , iż przejęcie szpitala w Sławnie przez Urząd Marszałkowski i/lub połączenie go ze Szpitalem w Koszalinie nie daje gwarancji na poprawę świadczonych usług

oraz na uzyskanie pożądanych zmian dla pacjentów powiatu sławieńskiego w kontekście łatwiejszego dostępu do usług medycznych.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na negatywną ocenę wariantu przejęcia Szpitala w Sławnie przez Marszałka Województwa miała atmosfera panująca wokół prac nad koncepcją przejęcia szpitala w Sławnie przez Urząd Marszałkowski i Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Ta operacja wymagałaby współpracy załogi i kierownictwa placówek, samorządów lokalnych i wojewódzkiego oraz pozytywnego nastawienia opinii publicznej. Przy obecnym, negatywnym nastawieniu części tych środowisk jest to nie do osiągnięcia.

W związku z powyższymi wnioskami Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wycofał swoją deklarację przejęcia Szpitala Powiatowego w Sławnie.

W wyniku przeprowadzonych prac Zespół rekomenduje Zarządowi Powiatu pozostawienie Szpitala Powiatowego w Sławnie w dotychczasowej strukturze – Powiat Sławieński pozostaje Organem Tworzącym.

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z prac Zespołu, mimo ostatecznego wniosku (sytuacja organizacyjna szpitali bez zmian), jest to, że przeprowadzone analizy pozwolą w przyszłości na zacieśnienie współpracy między szpitalami w Sławnie i Koszalinie na warunkach partnerskich, w tym eliminowanie niepotrzebnej konkurencji pomiędzy szpitalami oraz stworzenie optymalnego systemu wykorzystania potencjału placówek medycznych dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Dodatkowo włączenie się w dyskusję o przyszłości Szpitala Powiatowego w Sławnie różnych środowisk stwarza możliwość rozumienia jego potrzeb. Deklaracje realnego wsparcia materialnego dla szpitala sławieńskiego przez Organ Tworzący i inne podmioty, w tym, fundacje i samorządy, pozwalają się spodziewać, że wspólnym zaangażowaniem sławieńska placówka będzie się rozwijać, a jej sytuacja poprawiać.