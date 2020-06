Jezioro w Bobrowiczkach pustynią. Podejrzewają, że kłusownicy wybili wszystko prądem! Jest inny wątek

- Szok i niedowierzanie - komentuje Jan Walkowiak, prezes PZW w Sławnie Okręg Słupsk. - Ktoś nocą wybił prądem wszystko co pływało w jeziorze Mazur w Bobrowiczkach. Szczupaki, liny, karpie, ale i też żaby, czy traszki. Całą florę. Teraz tu jest pustynia. Ktoś zgotował piekło wszystkiemu co tutaj żyło.



Wędkarze wskazują, że to robota kłusowników. Zawiadomiono policję i prokuraturę w Sławnie. Jezioro Mazur od 23 lat zarybiał jego właściciel - Wojciech Walczak. Mógł tutaj łowić każdy wędkarz pod warunkiem, że robił to na wędkę. Właściciel akwen udostępniał bezpłatnie.

- Były tutaj karpie po 12 - 15 kilogramy sztuka. Samego karpia tutaj wpuściłem z 300 kilogramów. Szczupaki miały po 4/5 kilogramów. Drobnicy była ogromna masa. Padły tysiące ryb pod prądem - wylicza Wojciech Walczak. - To wielki dramat, bo tu nic nie ma.