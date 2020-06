Czas pandemii. Czego może się spodziewać szpital w Sławnie w czasie sezonu turystycznego? ROZMOWA

Jakie są zagrożenia dla szpitala w Sławnie? Tomasz Walasek: To trudne pytanie. Bo sytuacja jest skomplikowana. W szerszej perspektywie nie wiemy, jak będzie wyglądało finansowanie placówki. W tym roku tutaj nie będzie żadnych problemów, a co będzie w przyszłym roku? To zależy od wielu czynników. Te bliższe zagrożenia są wynikające z naszej codzienności. Czyli z tego, czy pacjenci będą utrzymywali reżim sanitarny, czy będą mówili prawdę przy przyjęciu do szpitala itd.

Czego należy spodziewać się w sezonie turystycznym?

Tomasz Walasek: Właśnie to jest to na co zwróciłem uwagę w poprzednim pytaniu. Ważne jest to, aby pacjenci utrzymywali reżim sanitarny. Czyli dystansowali się, nosili maseczki ochronne, myli ręce itp. A mamy już sygnały, choćby z ostatniego weekendu nad morzem, że nie wszyscy goście z różnych regionów Polski się do tego stosują. Po prostu ich zachowanie, beztroska, nie jest bezpieczne. Oczywiście nic nie przesądzam, ale konsekwencje tego mogą być bardzo poważne. Dlatego raz jeszcze apeluję, aby nie kłamać medykom, czy też innym służbom - policji, strażakom, ratownikom medycznym. Bo w praktyce może się zdarzyć, że trafi do nas pacjent, który spowoduje wyłączenie jednego z oddziałów szpitala lub kilku oddziałów. Mam na myśli pacjenta, który będzie zarażony koronawirusem, czy też będzie podejrzenie zarażenia. Taka sytuacja rodzi określone konsekwencje dla innych pacjentów z różnymi innymi schorzeniami, których nie będziemy mogli przyjąć. Nasza codzienność pokazuje, że można ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa zachowując odpowiedni reżim sanitarny. Są też przykłady takie, że wirus szybko się przenosi z człowieka na człowieka i w takim kontekście beztroska wczasowiczów może być problematyczna. Uważam, że lepiej dmuchać na zimne i o to do wszystkich apeluję. Sądzę, że tu też ważna jest rola dla kwaterodawców, którzy powinni zwracać uwagę swoich gości na bezpieczeństwo.