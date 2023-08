IV Bieg bez Spiny w gm. Malechowo - wyniki kategorii wiekowych i nowe zdjęcia - 2023 rok Tomasz Turczyn

IV Bieg Bez Spiny organizowany przez samorząd - Gminę Malechowo z zupełnie nową trasę. Z asfaltowej trasy Malechowo – Żegocino przenieśliśmy się do leśnych duktów. Biegacze wyruszyli z parku w Niemicy, a następnie malowniczą i trudną trasą z licznymi podbiegami i zbiegami docierali do Pękanina i jeziora Chróstno, a następnie po tzw. "małej agrafce" wracano do Niemicy. Zobaczcie tę trasę i rywalizację na zdjęciach.