Nasi świetne podczas Kołobrzeskiej 15-stki Zaślubin. Zdjęcia, wyniki powiatu sławieńskiego

Kołobrzeska 15-stka Zaślubin. Niedziele - 17.03.2024 r.

Ambasadorem kołobrzeskiego biegu był Marcin Lewandowski - polski lekkoatleta, specjalizujący się w biegach średnich, olimpijczyk z Pekinu (2008), Londynu (2012) i Rio (2016). Brązowy medalista mistrzostw świata z katarskiej Dohy na dystansie 1500 m, żołnierz zawodowy Wojska Polskiego.

W Kołobrzegu biegacze mieli do pokonania dwie pętle po 6,5 km plus małą pętlę - 2 km, co dawało 15 km. W niedzielę biegali przy temperaturze powietrza 3 stopni Celsjusza i przy lekkim wietrze w plecy, który uskrzydlał startujących. Trasa trochę kręta z długimi prostymi. Jej znaczna część wiodła nadmorskim spacerniakiem w Kołobrzegu, gdzie kuracjusze licznie dopingowali biegaczy.

Najszybszy w takich warunkach był Adrian Przybyła z Iławy - 48 min. 24 sek.. Drugi linię mety minął Tomasz Kozłowicz - 49 min. 44 sek.. Trzeci był Michał Pytlak z Siemianic - 50 min. 0 sek.

Wśród pań wygrała Khrystyna Bohomihkova - Ukraina - 55 min. 15 sek.. Druga była Wioletta Kuczyńska - Przytoczna - 57 min. 01. sek.. Na trzecim miejscu uplasowała się Agnieszka Przybyła z Iławy - 59 min. 40 sek..