DarLOT rusza z potężną kampanią. To będzie walka o turystów. Szczegóły!

Częścią kampanii jest także przygotowanie 6 filmów pokazujących nasz region w różny sposób. W trzech filmach pokażemy go w aspekcie turystyki zdrowotno – uzdrowiskowej, wodno – aktywnej oraz kulturowej. W filmach wykorzystany zostanie również nasz bohater „Kotek Darlotek”, jako element kierowany dla dzieci i rodzin. Filmy będą połączone z blogiem dziennikarskim Wiking i Wilkołak w podróży.

Kolejne filmy poświęcone zostaną szlakom rowerowym (część Velo Baltica – Eurovelo 10 oraz szlaki rowerowe lokalne), a ostatni - najważniejszym elementom przyrodniczym Powiatu Sławieńskiego. Przygotowane materiały zostaną opublikowane na kanałach Polska Press w wybranych województwach: śląskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie .

Kampania to także wielonakładowe publikacje w mediach (papierowe, elektroniczne lub połączone) w Wiadomości Turystyczne oraz w wydaniu specjalnym Wakacje 2020 kierowanym do prenumeratorów 19 gazet regionalnych min. Głos Szczeciński, Koszaliński, Dziennik Bałtycki, Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Echo, Kurier, Nowiny, Gazeta Krakowska, Dziennik Zachodni, Gazeta Wrocławska, Gazeta Lubuska, Głos Wielkopolski, Gazeta Pomorska oraz duży materiał w wersji papierowej i elektronicznej magazynu podróżniczego Świat Podróże Kultura.

Wszystkie wydawnictwa to ponad 100 000 egzemplarzy



Ważnym elementem kampanii będzie również internet i media społecznościowe. Dodatkowo kampanii towarzyszyć będzie konkurs dla mieszkańców miast, w których zlokalizowane będą billboardy. Szczegóły konkursu opublikujemy wkrótce...