Czas pandemii. W Sławnie podsumowano akcję szycia maseczek i kombinezonów ZDJĘCIA, WIDEO

Zadaniem pierwszego zespołu, który funkcjonował w Przedszkolu Miejskim nr 4, było wykrajanie materiału i przygotowanie go do szycia kombinezonów ochronnych. Zadaniem drugiego zespołu, zlokalizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, było wykrajanie i przygotowanie materiału do szycia maseczek ochronnych. Trzeci zespół, pracujący w świetlicy środowiskowej, zszywał gotowe elementy.

- Dzięki szybkiej reakcji ludzi dobrej woli mogliśmy rozdysponować wśród mieszkańców ponad 15 tys. maseczek ochronnych oraz ponad 100 kombinezonów ochronnych. Łącznie, w okresie od kwietnia do połowy czerwca, udało się uszyć 20.850 maseczek oraz 214 kombinezonów. Zużyto 4.800 metrów nici do szycia, 12.860 mb gumy do maseczek, 1.700 mb flizeliny medycznej oraz nieograniczoną ilość szpilek. W całą akcję zaangażowanych było ponad 100 osób ( szycie, wykrajanie, pakowanie, dystrybucja) - wylicza Krzysztof Frankenstein.

Niezbędne materiały do szycia maseczek i kombinezonów zostały zakupione przez sławieński samorząd. Zakupiono m.in. flizelinę medyczną, gumki do szycia maseczek, nici, nożyczki itp. Dodatkowo, dzięki wsparciu Dominika Margielewskiego – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, nieodpłatnie dwie belki materiału do szycia przekazał Tadeusz Burdukiewicz ze sklepu ogrodniczego przy ul. Koszalińskiej w Sławnie. Także radni Rady Miejskiej w Sławnie nieodpłatnie przekazali 1060 mb gumki do szycia maseczek.

W pierwszej kolejności maseczki były dezynfekowane i pakowane wraz z ulotką informacyjną do kopert. Następnie dostarczane były bezpośrednio do domostw bądź do skrzynek pocztowych. Dystrybucją maseczek zajęli się pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz radni Rady Miejskiej w Sławnie. Ponadto Urząd Miejski w Sławnie dostarczył środki ochronne w postaci maseczek, płynów dezynfekujących oraz kombinezonów ochronnych do różnych instytucji. Środki trafiły m.in. do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Szpitala Powiatowego w Sławnie, sławieńskich przychodni lekarskich, Domu Hospicyjno-Opiekuńczego Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie oraz miejskich spółek.